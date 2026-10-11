Губерниев о разгромной победе «Локомотива» над «Факелом»: «Такие матчи обнадеживают, но есть элемент фарта»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о победе «Локомотива» над «Факелом» (5:0) в 10-м туре РПЛ.

«Очевидно, что тренеры должны использовать такие паузы с пользой. Мы видели, что не получилось у «Спартака», и, наоборот, удалось «Зениту». Но ключевыми будут вторые-третьи туры после паузы, потому что все это нужно преумножить. Посмотрим, как дальше «Локомотив» будет реагировать на календарь.

Такие победы обнадеживают, но есть элемент фарта. У железнодорожников есть проблема с игроками, но потенциал каждого из них Галактионову понятен. Для тренера сейчас тоже будет большое испытание», — сказал Губерниев «СЭ».

После 10 туров чемпионата России-2026/27 «Локомотив» идет на 12-м месте турнирной таблицы с 10 очками. В следующем туре РПЛ железнодорожники примут на своем поле «Краснодар».