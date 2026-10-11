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Игрок «Зенита» Педро о победе над «Краснодаром»: «Фантастический вечер для нас»

Сергей Филин

Полузащитник «Зенита» Педро поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (3:2) в 10-м туре чемпионата России.

20-летний бразилец отдал в игре с «быками» две результативные передачи. Он провел за «Зенит» 100-й матч.

«Фантастический вечер для всех нас — игроков, тренеров, сотрудников клуба, болельщиков «Зенита», которые приехали сюда! Понимали, что будет сложно, провели отличный первый тайм, качественный второй, имели много моментов, но не все их реализовали. Тем не менее, показали хорошую игру и победили. Очень рад, что помог команде голевыми передачами, но самое главное сегодня — то, что мы набрали три очка.

Мы обсуждали с женой, что игра будет юбилейной, и хотя каждый раз я выхожу на поле с максимальным настроем, сегодня было особенное чувство. Сотый матч — это веха в карьере, такое запоминается навсегда. Счастлив, что он выпал на принципиальный поединок, который закончился нашей победой», — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита».

Сине-бело-голубые с 21 очком занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России. При равенстве баллов с «Краснодаром» они обходят соперника по дополнительным показателям.

В 11-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Санкт-Петербурге.

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Источник: ФК «Зенит»
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Педро (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
2
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
3
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
4
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
5
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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