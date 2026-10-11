Игрок «Зенита» Педро о победе над «Краснодаром»: «Фантастический вечер для нас»

Полузащитник «Зенита» Педро поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (3:2) в 10-м туре чемпионата России.

20-летний бразилец отдал в игре с «быками» две результативные передачи. Он провел за «Зенит» 100-й матч.

«Фантастический вечер для всех нас — игроков, тренеров, сотрудников клуба, болельщиков «Зенита», которые приехали сюда! Понимали, что будет сложно, провели отличный первый тайм, качественный второй, имели много моментов, но не все их реализовали. Тем не менее, показали хорошую игру и победили. Очень рад, что помог команде голевыми передачами, но самое главное сегодня — то, что мы набрали три очка.

Мы обсуждали с женой, что игра будет юбилейной, и хотя каждый раз я выхожу на поле с максимальным настроем, сегодня было особенное чувство. Сотый матч — это веха в карьере, такое запоминается навсегда. Счастлив, что он выпал на принципиальный поединок, который закончился нашей победой», — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита».

Сине-бело-голубые с 21 очком занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России. При равенстве баллов с «Краснодаром» они обходят соперника по дополнительным показателям.

В 11-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Санкт-Петербурге.

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