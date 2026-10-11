Агкацев о голе Соболева: «Не понял, как мяч залетел в ворота — должен был отбивать»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев в комментарии для «СЭ» разобрал эпизод с пропущенным голом от Александра Соболева в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

Соболев отличился на 53-й минуте ударом головой. Агкацев в прыжке коснулся мяча, но тот после этого пересек линию ворот.

— Что произошло в моменте с голом Соболева? Сложный удар?

— Не сказал бы, что его удар был слишком сложным, — сказал Агкацев. — Честно, сам не понял, как мяч залетел в ворота. Я был не в створе, пытался вычерпнуть, но не вышло — плохо попал по мячу. Надо смотреть и разобрать подробно этот момент. Конечно, я должен был его отбивать.

«Краснодар» потерпел первое поражение в РПЛ-2026/27.

«Зенит» набрал 21 очко и вышел на первое место, опередив краснодарцев, у которых также 21 балл, по результату личной встречи.

(Кирилл Радченко)