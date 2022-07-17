Полузащитник ЦСКА Медина заявил, что никогда не согласится на переход в «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что никогда не перейдет в «Спартак».

«Сейчас я в ЦСКА, это самый топовый клуб в России. Меня тут все устраивает, но, если говорить про будущее, я мог бы поиграть в Англии, Испании или Италии. Могу ли я представить, что перейду в «Спартак»? Нет, это исключено, я точно никогда не перейду туда. Я в ЦСКА!» — приводит «РБ Спорт» слова Медины.

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. На счету 25-летнего парагвайца 1 гол и 2 результативных передачи в 13 матчах за армейцев во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.