Губерниев ответил Кафанову: «У меня не было задачи уничтожать Карпина»
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова. Специалист заявил, что Губерниев хотел уничтожить Карпина в одном из интервью.
«Очень рад, что Кафанов смотрит мои интервью, — цитирует Sport24 Губерниева. — Но у меня не было задачи уничтожать Карпина. Карпин тот человек, который прекрасно держит удар в эфире. Меня с ним давно связывают прекрасные товарищеские отношения. Но мне это никогда не мешало делать свою работу так, как я считаю нужным. Может быть, Кафанов ожидал, что я в эфире скажу: «Валерий Георгиевич, вы офигительны! Нет, вы очень офигительны! Вы слишком офигительны!» Так делают многие у нас интервьюеры в спорте, но у меня в интервью такого нет. Я всегда разговариваю по делу. Кафанову советую продолжать смотреть мои эфиры чуть более внимательно и продолжать тренировать наших вратарей».
Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. В марте этого года национальная команда в товарищеских матчах сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).
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12
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14
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15
|Рубин
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16
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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