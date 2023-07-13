Заика высказался об отставке Бердыева из «Сочи»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказался об отставке Курбан Бердыева с поста главного тренера команды.

«Как восприняли его отставку? Во многом — это было неожиданно. Никто не думал, что все так быстро закончится. Мы тогда играли неважно, хорошие игры чередовались с плохими. Думаю, он мог исправить ситуацию. Но руководство приняло такое решение. Не в праве это комментировать. Какие остались впечатления от работы с ним? У него все должно проходить в полнейшей концентрации, никаких послаблений. Высокие требования, вообще не расслабишься. Он обращает внимание на каждую деталь, все в мелочах. Он просит, чтобы в каждом эпизоде мы выкладывались на все 100 процентов. Если не выполняешь что-то, то эмоции берут свое», — приводит слова Заики «РБ Спорт».

9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.