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Сегодня, 14:25

Заика высказался об отставке Бердыева из «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказался об отставке Курбан Бердыева с поста главного тренера команды.

«Как восприняли его отставку? Во многом — это было неожиданно. Никто не думал, что все так быстро закончится. Мы тогда играли неважно, хорошие игры чередовались с плохими. Думаю, он мог исправить ситуацию. Но руководство приняло такое решение. Не в праве это комментировать. Какие остались впечатления от работы с ним? У него все должно проходить в полнейшей концентрации, никаких послаблений. Высокие требования, вообще не расслабишься. Он обращает внимание на каждую деталь, все в мелочах. Он просит, чтобы в каждом эпизоде мы выкладывались на все 100 процентов. Если не выполняешь что-то, то эмоции берут свое», — приводит слова Заики «РБ Спорт».

9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-zaika-ob-otstavke-berdy-eva-nikto-ne-dumal-chto-vse-tak-by-stro-zakonchitsya/
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