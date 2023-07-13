Ринчо поделился мнением о сделках между соперниками в футболе

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о сделках между принципиальными соперниками.

«Если от перехода Медины все в плюсе, то что плохого в этом трансфере? Понятно, что болельщики «Спартака» предпочли бы получить игрока без армейского прошлого, но сейчас в Россию непросто пригласить сильных легионеров. К тому же, есть примеры перехода из «Спартака» в «Зенит» — Зелимхан Бакаев. Надо проще относиться к этому. Смена футбольных клубов — часть профессии футболиста. Могу ли представить Промеса в форме «Зенита»? Да, вполне. В футболе многое решают деньги», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в понедельник, 10 июля. 26-летний парагваец заключил контракт с новым клубом до конца июня 2026 года.