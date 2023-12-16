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Сегодня, 11:15

Олег Иванов: «Файзуллаев — главное открытие»

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Аббосбек Файзуллаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал 20-летнего полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева главным открытием первой части сезона РПЛ-2023/24.

«Бразилец Бителло — классное приобретение, сразу начал отрабатывать потраченные на него миллионы. Еще из новичков мне понравился Файзуллаев. Интересный мальчишка. «Физики» пока не хватает, надо мускулами обрасти. Но голова светлая, здорово работает с мячом, все время нацелен на обострение. Именно Файзуллаев — главное открытие РПЛ», — написал Иванов для «СЭ».

Файзуллаев в сезоне-2023/24 сыграл за ЦСКА 13 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

&laquo;Спартак&raquo; после первой части сезона занимает пятое место в&nbsp;РПЛ. «В «Спартаке» опять раскачали лодку». Колонка Олега Иванова
Олег Иванов (футбол)
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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