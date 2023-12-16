Олег Иванов: «Файзуллаев — главное открытие»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал 20-летнего полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева главным открытием первой части сезона РПЛ-2023/24.

«Бразилец Бителло — классное приобретение, сразу начал отрабатывать потраченные на него миллионы. Еще из новичков мне понравился Файзуллаев. Интересный мальчишка. «Физики» пока не хватает, надо мускулами обрасти. Но голова светлая, здорово работает с мячом, все время нацелен на обострение. Именно Файзуллаев — главное открытие РПЛ», — написал Иванов для «СЭ».

Файзуллаев в сезоне-2023/24 сыграл за ЦСКА 13 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.