Федорищев: «У «Крыльев Советов» есть долг в один миллиард рублей, который десять лет искусственно пролонгируется»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о долге «Крыльев Советов» перед стратегическим партнером в один миллиард рублей.

«Все забыли, когда 10 лет назад было объявлено о стратегическом партнерстве с «Ростехом». Наверняка, там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией «Ростех Капитал» есть займ в один миллиард рублей, который пролонгируется по годам и не выплачивается», — сказал Федорищев в программе «Очная ставка».

Он выразил удивление тем, что самарский клуб не погасил долг с учетом ежегодно выделяемых правительством средств.

«Правительство выделяет два миллиарда рублей в год, а клуб этот долг не гасит. И у нас есть долг в один миллиард рублей, который искусственно пролонгируется на протяжении десяти лет, и мы вот это все поддерживаем. Как появились 26 процентов у какой-то группы товарищей и еще и долг появился?» — добавил глава региона.

По словам Федорищева, это лишь небольшая часть проблем «Крыльев Советов».

26 ноября губернатор Самарской области сообщил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он отметил, что в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ.

Позже губернатор передал в правоохранительные органы заявление о проверке «Крыльев Советов» по четырем статьям и заявил, что в опросных листах указано большое количество фигурантов.