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Губернатор Самарской области Азаров подтвердил уход Пиняева из «Крыльев Советов»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Пиняев (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил, что нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев покинет клуб.

«Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев. Из-за плотного рабочего графика практически не остается свободного времени, но успели с Сергеем переговорить. Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру», — написал Азаров на своей странице «ВКонтакте».

Также политик опубликовал видео разговора с Пиняевым по телефону. Футболист заявил, что решил попрощаться лично и поблагодарить за все, а также отметил, что уже принял решение об уходе, но не назвал клуб. Ранее «СЭ» сообщал, что Пиняев и еще один форвард самарцев Максим Глушенков близки к переходу в московский «Локомотив».

Пиняев перешел в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года, в нынешнем сезоне он забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 15 матчах за самарскую команду.

Источник: https://vk.com/azarovlife?w=wall-211002213_75191
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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