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24 декабря, 23:45

Источник: нападающий «Селтика» отказался от перехода в «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
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Георгиос Гиакумакис.
Фото Соцсети

Нападающий «Селтика» Георгиос Гиакумакис находился в сфере интересов «Локомотива». Однако 28-летний грек не согласился на переход в клуб РПЛ, сообщает Sport24.gr.

Контракт нападающего с шотландским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гиакумакис забил 6 голов в 16 матчах чемпионата Шотландии.

У него в активе также есть 11 матчей за сборную Грецию, в которых он забил 2 гола.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Селтик
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3
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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