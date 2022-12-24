Источник: нападающий «Селтика» отказался от перехода в «Локомотив»

Нападающий «Селтика» Георгиос Гиакумакис находился в сфере интересов «Локомотива». Однако 28-летний грек не согласился на переход в клуб РПЛ, сообщает Sport24.gr.

Контракт нападающего с шотландским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гиакумакис забил 6 голов в 16 матчах чемпионата Шотландии.

У него в активе также есть 11 матчей за сборную Грецию, в которых он забил 2 гола.