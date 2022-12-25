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Каррера: «Решение о переходе российского футбола в Азию меня не устраивает»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не поддерживает идею о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я бы на месте РФС дождался бы возвращения в УЕФА. Решение о переходе российского футбола в Азию меня не устраивает», — приводит Metaratings слова Карреры.

В пятницу, 23 декабря после заседания исполкома РФС президент организации Александр Дюков заявил, что решение о переходе в АФК или отказе от этой идеи будет принято до конца 2022 года.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от участия в международных турнирах.

Источник: https://metaratings.ru/news/karrera-reshenie-o-perekhode-rossiyskogo-futbola-v-aziyu-menya-ne-ustraivaet-1449475/
Футбол
РПЛ
РФС
Массимо Каррера
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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