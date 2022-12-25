Каррера: «Решение о переходе российского футбола в Азию меня не устраивает»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не поддерживает идею о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я бы на месте РФС дождался бы возвращения в УЕФА. Решение о переходе российского футбола в Азию меня не устраивает», — приводит Metaratings слова Карреры.

В пятницу, 23 декабря после заседания исполкома РФС президент организации Александр Дюков заявил, что решение о переходе в АФК или отказе от этой идеи будет принято до конца 2022 года.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от участия в международных турнирах.