Слюсарь объявил, что Альба продолжит работу на посту главного тренера «Ростова»
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что «Ростов» продлил контракт с главным тренером Джонатаном Альбой.
Испанец работает в «Ростове» с 2018 года, в феврале 2025-го он возглавил команду после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина. Предыдущее соглашение Альбы с клубом было рассчитано до 15 декабря 2025 года.
«Джонатан Альба остается в «Ростове», мы только что объявили в раздевалке!», — приводит «РБ Спорт» слова Слюсаря после матча 18-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).
После 18 матчей желто-синие с 21 очком занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: РБ Спорт
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|0
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|
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|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
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|4
|0
|5
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|
7
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|6
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|12-11
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|
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|3
|2
|4
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|
9
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|2
|5
|2
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|11
|
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|9
|2
|4
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|
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|1
|6
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|
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|2
|2
|5
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|8
|
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|9
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|5
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|
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|9
|1
|4
|4
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|9
|1
|2
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|10-22
|5
|
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|9
|0
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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