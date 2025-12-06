Слюсарь объявил, что Альба продолжит работу на посту главного тренера «Ростова»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что «Ростов» продлил контракт с главным тренером Джонатаном Альбой.

Испанец работает в «Ростове» с 2018 года, в феврале 2025-го он возглавил команду после ухода с поста главного тренера Валерия Карпина. Предыдущее соглашение Альбы с клубом было рассчитано до 15 декабря 2025 года.

«Джонатан Альба остается в «Ростове», мы только что объявили в раздевалке!», — приводит «РБ Спорт» слова Слюсаря после матча 18-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).

После 18 матчей желто-синие с 21 очком занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России.