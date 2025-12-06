Романов: «Спартак» и «Динамо» будут играть в атаку, но с оглядкой на оборону, потому что цена ошибки высока»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопросы перед матчем против московского «Динамо» в 18-м туре РПЛ.

«Можно ли назвать состав оптимальным? У нас достаточно большая обойма, все готовы сыграть. Я считаю, что нельзя разделять. Выходят те, кто лучше готов на данный момент. У нас абсолютно полная конкурентоспособная обойма. Угальде готов на все сто процентов, как и все остальные футболисты.

Думаю, что обе команды будут играть в атаку, потому что это дерби, но с оглядкой на оборону. Цена ошибки достаточно высока. Крайне важно грамотно и дисциплинированно играть в обороне», — сказал Романов в эфире «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.