Алиханов о целях «Балтики» в РПЛ: «Хотим повторить путь «Оренбурга»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с «СЭ» назвал цель «Балтики» на сезон 2023/2024.

— Вы говорили, что цель — закрепиться в десятке. Это цель на ближайший сезон или долгосрочная?

— Все хотят повторить путь «Оренбурга». Есть три команды, которые вышли в РПЛ по итогам прошлого сезона, «Оренбург», «Факел» и «Торпедо». Совсем не хочется повторять путь «Торпедо» и не очень хочется повторять путь «Факела», потому что это путь постоянных нервов. Всем хочется повторять путь «Оренбурга». Помимо финансовых вопросов, все-таки есть очень серьезные подходы в том, как они работали на трансферах, как работали в плане стратегии тренерского штаба. Есть вещи, в которых мы ориентируемся как раз на «Оренбург». Будем стараться повторять их путь.

По итогам сезона-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ. Калининградская команда набрала 67 очков в 34 матчах и заняла 2-е место в турнирной таблице первой лиги.