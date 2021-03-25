Грулев: «Захарян мне чем-то напоминает Головина»
12:52
Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев рассказал, что думает о 17-летнем полузащитнике команды Арсене Захаряне.
«Парень большой молодец, мне он чем-то напоминает Головина, но я бы не стал сейчас превозносить его. Для 17 лет он показывает классный футбол, но не нужно забивать голову этим. Много молодых футболистов, которые в его возрасте были в порядке, потом затухали. Ему главное сейчас не останавливаться», — цитирует Грулева Metaratings.
В этом сезоне футболист провел 6 матчей за «Динамо», забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/blog/shvarts-dayet-shans-molodym-intervyu-grulyeva/
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