ЦСКА до сих пор не подписал контракт с Оличем, в субботу хорват улетит домой

Как стало известно «СЭ», московский ЦСКА до сих пор не подписал даже предварительного контракта с хорватским специалистом Ивицей Оличем. Между тем, 23 марта Олич был представлен команде как новый главный тренер.

В субботу хорват возвращается домой, чтобы забрать вещи, необходимые для жизни и работы в Москве.

41-летний Олич является бывшим игроком ЦСКА — он выступал за армейцев с 2003 по 2006 год. В составе клуба хорват трижды стал чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА 2005 года.