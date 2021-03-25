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ЦСКА до сих пор не подписал контракт с Оличем, в субботу хорват улетит домой

14:56
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Как стало известно «СЭ», московский ЦСКА до сих пор не подписал даже предварительного контракта с хорватским специалистом Ивицей Оличем. Между тем, 23 марта Олич был представлен команде как новый главный тренер.

В субботу хорват возвращается домой, чтобы забрать вещи, необходимые для жизни и работы в Москве.

41-летний Олич является бывшим игроком ЦСКА — он выступал за армейцев с 2003 по 2006 год. В составе клуба хорват трижды стал чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА 2005 года.

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