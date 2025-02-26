Грулев объяснил, почему не перешел в «Крылья Советов»: «Не срослось»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулев ответил «СЭ» на вопрос о том, почему он не перешел в «Крылья Советов».

В начале января 25-летний россиянин перешел из московского «Динамо» в «Пари Нижний Новгород». Футболист подписал контракт с нижегородским клубом на 2,5 года.

«Если возвращаться к лету, то был интерес от «Крыльев Советов». Не срослось. Серьезно на меня выходили только «Крылья» и «Пари НН». После того как у «Крыльев» укомплектовалась команда, интерес ко мне пропал. И оставался интерес «Пари НН». «Крылья» зимой не вернулись? У нас были договоренности еще с осени, что мы вернемся к этому вопросу ближе к зиме. Не знаю, почему не вернулись. Может быть, какие-то внутренние проблемы. А возможно, просто укомплектовали состав», — сказал Грулев «СЭ».

В сезоне-2024/25 Грулев провел 8 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забив 1 гол.