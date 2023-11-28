Гендиректор «Балтики» Волженкин о снежном матче со «Спартаком»: «Все превратилось в сплошную борьбу»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Показать какую-то игру в таких экстремальных погодных условиях было сложно обеим командам, все превратилось в сплошную борьбу. У «Балтики» было несколько отличных моментов, но хорошо сыграл Максименко. Что-то еще добавить сложно, про погоду уже все высказались», — сказал Волженкин «СЭ».

Игра в Калининграде прошла 25 ноября в сложных погодных условиях из-за снегопада.

«Спартак» (27 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» находится на 15-м месте (12 очков).