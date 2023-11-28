Гришин предположил, будет ли чемпионская гонка в РПЛ

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин предположил, будет ли чемпионская гонка в РПЛ.

«Чемпионская интрига еще никуда не делась. В начале сезона все и так говорили, что «Зенит» — это первый претендент на чемпионство. «Краснодар» испугался сам себя. Неплохо выступает «Динамо», но и четыре команды сзади тоже неплохо играют. Если в следующих матчах первая шестерка наберет максимальное количество очков, тогда нас ждет интересная вторая часть чемпионата. Во время зимней паузы будут трансферы. «Зенит» создает себе неплохой гандикап, но у петербуржцев впереди игра с «Локомотивом». РПЛ — интересный чемпионат, при хорошем раскладе шесть команд претендуют на чемпионство. Положа руку на сердце, «Зенит» — претендент номер один, но все это знали в начале сезона», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

В матче 16-го тура РПЛ «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита» (33 балла).

В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.