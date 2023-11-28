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Сегодня, 16:04

Гришин предположил, будет ли чемпионская гонка в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин предположил, будет ли чемпионская гонка в РПЛ.

«Чемпионская интрига еще никуда не делась. В начале сезона все и так говорили, что «Зенит» — это первый претендент на чемпионство. «Краснодар» испугался сам себя. Неплохо выступает «Динамо», но и четыре команды сзади тоже неплохо играют. Если в следующих матчах первая шестерка наберет максимальное количество очков, тогда нас ждет интересная вторая часть чемпионата. Во время зимней паузы будут трансферы. «Зенит» создает себе неплохой гандикап, но у петербуржцев впереди игра с «Локомотивом». РПЛ — интересный чемпионат, при хорошем раскладе шесть команд претендуют на чемпионство. Положа руку на сердце, «Зенит» — претендент номер один, но все это знали в начале сезона», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

В матче 16-го тура РПЛ «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита» (33 балла).

В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-krasnodar-ispugalsya-sam-sebya-no-chempionskaya-intriga-eshhe-nikuda-ne-delas/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Александр Гришин
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Агент Боржеса высказался о будущем футболиста в «Краснодаре»

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Крыльями Советов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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