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Судейство

Сегодня, 16:13

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Крыльями Советов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам по итогам матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Московский клуб попросил рассмотреть эпизод с возможным нарушением правил перед голом Фернандо Костанцы на 32-й минуте, неназначенный пенальти на 45+1-й минуте игры, неудаление полузащитника Фернандо Костанцы на 49-й минуте встречи и назначенный пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

«Крылья Советов» (26 очков) занимают третье место в РПЛ. «Локомотив» (25) поднялся на шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Сочи». Игра пройдет 2 декабря. «Локомотив» на день позже на своем поле примет «Зенит».

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Зенит

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Краснодар

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П
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 6
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Александр Соболев

Спартак

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Локомотив

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
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Оренбург

 13 1 4
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