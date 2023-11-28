Агент Боржеса высказался о будущем футболиста в «Краснодаре»

Хелсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, высказался о будущем футболиста в клубе.

«Может ли Кади покинуть «Краснодар» зимой? Ничего не знаю. Спросите это у «Краснодара», — приводит слова Алиска «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне бразильский футболист провел за «Краснодар» 20 матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.