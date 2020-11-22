Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал результат матча 15-го тура Тинькофф РПЛ красно-синих с «Сочи» (1:1).

— Впечатления от игры обыкновенные. Матч за три очка, при чем эти очки нужны были и ЦСКА, и «Сочи», — сказал Гришин «СЭ». — Игра была равная, но по моментам выглядело, что «Сочи» ближе к победе. После сборных всегда проблемы у тех команд, кто делегировал много игроков. Скорость матча была совсем невысокой, так что футбол не очень смотрелся. Из игроков выделил бы разве что Заболотного за борьбу и созданные моменты, а так никого.

Сейчас идет борьба за первое место, никто не хочет отступать. Все лидеры потеряли очки, так что все еще впереди. (Анастасия Пастернак)