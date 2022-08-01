Григорьянц рассказал о моментах, которые КДК РФС рассмотрит по итогам третьего тура РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о моментах, которые комитет рассмотрит по итогам 3-го тура РПЛ.

«На ближайшем заседании КДК будут рассмотрены действия болельщиков «Факела», которые в матче с «Динамо» использовали пиротехнику.

По матчу «Зенит» — «Локомотив» — выход из технической зоны трех тренеров московской команды: Циннбауэра, Комппера и Марта и футболиста Гильерме.

По матчу «Нижний Новгород» — ЦСКА — выход за пределы техзоны тренера Ямлиханова.

«Спартак» — «Оренбург»: скандирование болельщиков «Спартака» нецензурных высказываний и выход за пределы техзоны Абаскаля.

«Сочи» — «Ахмат» : неподобающее поведение «Сочи» — 8 желтых карточек (6 у футболистов и две у официальных лиц матча)», — приводит слова Григорьянца Sport24.