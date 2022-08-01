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Сегодня, 11:45

Юрий Газзаев о Семаке: «У него ни одна позиция не провисает»

Юрий Газзаев оценил игру «Зенита» на старте сезона
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Экс-главный тренер «КАМАЗа», «Крыльев Советов» и «Шинника» Юрий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру «Зенита» на старте сезона.

— Сегодняшний «Зенит» — команда без слабых мест?

— По меркам РПЛ — сто процентов! Дело не только в финансовых возможностях клуба. Самое главное, там все стабильно, разумно, никаких шараханий. Семак спокойно работает, ему доверяют. Ни одна позиция у него не провисает. Остались весной в центре обороны без Ракицкого и Ловрена — выкрутились без ущерба для результата. А летом купили Родригао. Ушли Азмун и Дзюба, главные бомбардиры последних лет, — тоже справились. Привезли из Самары Сергеева, а из Сочи — Кассьерру.

Гильермо Абаскаль. Что сделал со «Спартаком» Абаскаль, кто самый яркий из бразильцев «Зенита» и в чем фишка «Факела». Интервью Юрия Газзаева

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Юрий Газзаев
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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