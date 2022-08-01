Юрий Газзаев о Семаке: «У него ни одна позиция не провисает»

Экс-главный тренер «КАМАЗа», «Крыльев Советов» и «Шинника» Юрий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру «Зенита» на старте сезона.

— Сегодняшний «Зенит» — команда без слабых мест?

— По меркам РПЛ — сто процентов! Дело не только в финансовых возможностях клуба. Самое главное, там все стабильно, разумно, никаких шараханий. Семак спокойно работает, ему доверяют. Ни одна позиция у него не провисает. Остались весной в центре обороны без Ракицкого и Ловрена — выкрутились без ущерба для результата. А летом купили Родригао. Ушли Азмун и Дзюба, главные бомбардиры последних лет, — тоже справились. Привезли из Самары Сергеева, а из Сочи — Кассьерру.