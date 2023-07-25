Президент «Урала»: «Хочется стабильности в новом сезоне, без провалов, как в прошлом»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ», что хочет видеть от команды в сезоне-2023/24.

«Хочется, чтобы в новом сезоне мы играли стабильно. Хочется, чтобы без провалов, как в прошлом сезоне. Задача самая обыкновенная — есть первые два места и последние, остальные все одинаковые», — сказал Иванов «СЭ».

В сезоне-2022/23 «Урал» занял 11-е место по итогам чемпионата России.