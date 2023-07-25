Семин: «Спартак» активнее всех в летнее трансферное окно»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил работу клубов РПЛ в летнее трансферное окно.

«Спартак» подписал хороших игроков, очень хороших. Особенно Бонгонда из «Кадиса». Он очень мощно выступал за испанский клуб. «Спартак», наверное, активнее остальных в летнее трансферное окно», — сказал Семин RT.

В матче первого тура РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2. Новичок красно-белых Тео Бонгонда вышел на замену и отдал голевую передачу.