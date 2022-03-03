«Химки» оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды в матче против «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что два игрока «Химок» получили дисквалификации по итогам матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:3).

«Была два удаления у «Химок»: у игроков Дагерстоль и Анван. Оба удаления были за грубую игру. Оба футболиста присутствовали сегодня на заседании по видеоконференции, также был юрист от клуба, который представлял их интересы. Посмотрели видеозапись эпизодов, послушали футболистов и представителей клуба.

Решение — за грубую игру дисквалифицировать футболистов «Химки» Анвана и Дагерстоля на два матча чемпионата.

Футбольный клуб «Химки» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды", — сказал Григорьянц.

В прошедшем туре у футбольного клуба «Уфа» предупреждение получили 6 игроков. За неподобающее поведение 100 тысяч рублей.

«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице после 19-ти туров.