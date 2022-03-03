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Сегодня, 13:36

«Химки» оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды в матче против «Динамо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что два игрока «Химок» получили дисквалификации по итогам матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:3).

«Была два удаления у «Химок»: у игроков Дагерстоль и Анван. Оба удаления были за грубую игру. Оба футболиста присутствовали сегодня на заседании по видеоконференции, также был юрист от клуба, который представлял их интересы. Посмотрели видеозапись эпизодов, послушали футболистов и представителей клуба.

Решение — за грубую игру дисквалифицировать футболистов «Химки» Анвана и Дагерстоля на два матча чемпионата.

Футбольный клуб «Химки» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды", — сказал Григорьянц.

В прошедшем туре у футбольного клуба «Уфа» предупреждение получили 6 игроков. За неподобающее поведение 100 тысяч рублей.

«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице после 19-ти туров.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:3
Динамо
Голы
Смолов, 35 (0:1), Шиманьски, 84 (0:2), Фомин, 89 (0:3)
Химки
Лантратов Дагерстоль Тихий Волков Бруну Виана Глушаков Мамаев (Лоуренс, 46) Жирков (Набиуллин, 71) Кухарчук (Главчич, 80) Мирзов Ламкель Зе
Динамо
Шунин Паршивлюк Бальбуэна Скопинцев Евгеньев Моро Грулев (Макаров, 88) Захарян (Сазонов, 56) Шиманьски (Гладышев, 88) Фомин Смолов (Тюкавин, 69)
Предупреждения
Мирзов 54’  -  Евгеньев 38’
Удаления
Дагерстоль 45’, Евгеньев 52’ (вторая ж.к), Лоуренс 68’
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)
ВАР
Матюнин (Москва) Данченко (Уфа)

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
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Матео Кассьерра

Сочи

 8
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Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

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Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

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