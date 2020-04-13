Григорий Иванов: «Давайте признаем сезон во всех лигах не состоявшимся и начнем следующий чемпионат в том же составе»

Президент «Урала» Григорий Иванов в очередной раз повторил свою мысль: нынешний сезон надо завершить уже сейчас.

— Леонид Федун не так давно сказал: «Неизвестность продлевает убытки»...

— Я полностью согласен с Леонидом Арнольдовичем. Надо досрочно завершить сезон. Это, наверное, будет экономнее. Давайте просто признаем, что чемпионат-2019/20 не состоялся. Ну бывает так... Но лучше закрыть вопрос во всех лигах. Пусть все в том же составе начнут следующий сезон. Да, обидно тому же «Ротору». Но неизвестность хуже всего. Что нам дальше делать?

— Думаете, если завершить сезон сейчас, это поможет клубам сэкономить средства?

— Ну вот как быть с теми, у кого заканчиваются в мае контракты или в начале июня? ФИФА рекомендует подписать дополнительные соглашения? Но получается, мы три лишних месяца будем платить зарплаты? С другой, стороны у ребят закончатся сейчас контракты, и куда они устроятся? Палка о двух концах. Без денег, без всего... Лучше все закончить и готовиться к следующему чемпионату.

— Но вот гендиректор ЦСКА Роман Бабаев на днях заявил, что если сезон не будет доигран, клуб потеряет до 300 миллионов рублей?

— Я опять же сейчас вам не могу назвать цифры. Но в нашем случае это точно не 300 миллионов. Явно меньше. (Виталий Айрапетов)