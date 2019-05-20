Григорий Иванов: "Беспредел! Александра Егорова надо срочно убирать!"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал "СЭ" решение КДК РФС о сохранении в силе красной карточки полузащитника екатеринбургской команды Эрика Бикфалви, которую он получил в ответном полуфинальном матче Кубка с тульским "Арсеналом" (2:2). По мнению Иванова, главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова следует отправить в отставку.

Красная карточка была показана футболисту после использования главным судьей Сергеем Карасевым ВАР: по мнению арбитра, Бикфалви специально наступил на ногу Зелимхану Бакаеву. Теперь румынский хавбек пропустит финал Кубка с "Локомотивом", который состоистя в Самаре 22 мая.

– Беспредел! – сказал Иванов. – Все видели, что Бикфалви не хотел никого травмировать. А ему влепили красную! И теперь эти инспектора не отменили удаление! Парень всю жизнь шел к финалу, к трофею, а они его прибили. За что?! Это надо прекращать. Александра Егорова нужно срочно убирать! (Виталий Айрапетов)

КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви. Игрок пропустит финал Кубка России "Локомотив" – "Урал"