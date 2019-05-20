КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви. Игрок пропустит финал Кубка России "Локомотив" – "Урал"

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС не стал отменять красную карточку полузащитник "Урала" Эрику Бикфалви​, полученную в ответном полуфинальном матче Кубка России с "Арсеналом", сообщил глава комитета Артур Григорьянц​.

Бикфалви был удален в ответном полуфинальном матче Кубка России против тульского "Арсенала", который состоялся в среду. Красная карточка была показана футболисту после использования главным судьей Сергеем Карасевым ВАР: по мнению арбитра, Бикфалви специально наступил на ногу Зелимхану Бакаев​у​. Президент "Урала" Григорий Иванов после игры заявил, что клуб собирается подать апелляцию на красную карточку и доказывать на заседании КДК, что удаление было ошибочным.

– Вы знаете, что поступило письмо от "Урала" по отмене красной карточки. КДК обратился в экспертно-судейскую комиссию. Она дала свое заключение: "На 34-й минуте судья имел все основания дать красную карточку за серьезное нарушение правил". При этом действия не являлись агрессивным поведением. Однако арбитр имел основания показать красную карточку

– Мы не имели права отменять красную карточку. При этом мы не стали применять санкции к Бикфалви и ограничиться автоматической дисквалификацией на один матч. Соответственно, он пропустит финал Кубка России, – сказал Григорьянц журналистам. (Александр Рогулев)