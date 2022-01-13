Даниэль Фарке прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Краснодара».

«Я хотел бы поблагодарить президента клуба Сергея Галицкого за доверие ко мне и моему штабу. Мы настроены вместе вести этот замечательный и современный клуб в яркое спортивное будущее. Многие решения в прошлом мы принимали, полагаясь на инстинкт. На этот раз позитивное чувство появилось с самого начала. Мы с нетерпением ждем знакомства с командой. Большое преимущество, конечно, в том, что РПЛ стартует в конце февраля — это дает нам возможность активно поработать в течение пяти недель. По сути, это полноценная подготовка к сезону, и первый же матч будет дуэлью немецких тренеров. Идеальное начало!» — приводит пресс-служба «быков» слова Фарке.

Сегодня, 13 января, «Краснодар» объявил о заключении контракта с 45-летним немецким специалистом до конца июня 2024 года.