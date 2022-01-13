Фарке прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Краснодара»
Даниэль Фарке прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Краснодара».
«Я хотел бы поблагодарить президента клуба Сергея Галицкого за доверие ко мне и моему штабу. Мы настроены вместе вести этот замечательный и современный клуб в яркое спортивное будущее. Многие решения в прошлом мы принимали, полагаясь на инстинкт. На этот раз позитивное чувство появилось с самого начала. Мы с нетерпением ждем знакомства с командой. Большое преимущество, конечно, в том, что РПЛ стартует в конце февраля — это дает нам возможность активно поработать в течение пяти недель. По сути, это полноценная подготовка к сезону, и первый же матч будет дуэлью немецких тренеров. Идеальное начало!» — приводит пресс-служба «быков» слова Фарке.
Добро пожаловать, Даниэль ? #Welcome #Farke pic.twitter.com/dPGprJ2gHa— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 13, 2022
Сегодня, 13 января, «Краснодар» объявил о заключении контракта с 45-летним немецким специалистом до конца июня 2024 года.
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|Зенит
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|5
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|44-20
|38
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2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
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3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
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4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
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5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
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6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
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7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
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8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
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9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
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10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
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11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
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12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
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13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
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Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
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Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
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Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
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Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
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Зенит – Рубин
|- : -
|Г
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Гамид Агаларов
Уфа
|13
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Артем Дзюба
Зенит
|10
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Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
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Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
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Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7