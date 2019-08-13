Гранат вернулся к тренировкам после травмы

Защитник "Рубина" Владимир Гранат восстановился от травмы. Как сообщает пресс-служба казанцев, 32-летний россиянин приступил к тренировкам с командой после травмы.

Гранат не играл с 16 марта – в концовке матча 20-го тура РПЛ-2018/19 против "Ростова" (0:2) он получил перелом малоберцовой кости.

Смотрите, кто вернулся! 🙌🏻

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Владимир Гранат приступил к тренировкам с командой после травмы! 💪🏻 pic.twitter.com/VRjCc67fZU — «Рубин» Казань (@fcrk) August 13, 2019

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