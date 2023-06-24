В «Балтике» сообщили, что клубу предлагали приобрести Джуджака

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном трансфере экс-игрока «Динамо» Балажа Джуджака.

«Мы изучаем множество футболистов, Джуджака нам также предлагали агенты, но на сегодняшний день он не входит в сферу наших интересов», — сказал Волженкин «СЭ».

Ранее о возможности такого трансфера сообщило издание Legalbet.

В сезоне-2022/23 36-летний венгр провел за «Дебрецен» 33 матча, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. В России игрок выступал за «Динамо» и «Анжи».