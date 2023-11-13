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Сегодня, 23:10

Агент Баринова: «Дима получил небольшую травму в матче со «Спартаком», но к следующему туру будет готов»

Алина Савинова
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Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал, что футболист должен восстановиться от мышечного повреждения к игре с «Крыльями Советов».

«У Димы небольшое мышечное повреждение. Получил его в матче со «Спартаком». Скорее всего, к следующему туру чемпионата России будет готов. Врачи «Локомотива» после обследования совместно с докторами сборной решили, что нет необходимости футболисту ехать в сборную. Об этом стало известно еще до начала сбора», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Матч «Локомотива» с «Крыльями Советов» в рамках 16-го тура РПЛ пройдет 25 ноября и начнется в 13.00 по московскому времени.

В текущем сезоне чемпионата России 27-летний Баринов провел 14 игр и отметился 1 голом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-barinova-dima-poluchil-nebol-shuyu-travmu-s-igre-so-spartakom-k-kry-l-yam-budet-gotov/
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Гранат назвал Волкова из «Краснодара» главным прорывом в этом сезоне РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
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