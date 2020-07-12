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«Горячий кавказский парень. Игрок «Крыльев» ругнулся в адрес его родителей». Новиков об удалении Плиева

12 июля 2020, 21:26
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) на пресс-конференции прокомментировал удаление Заурбека Плиева.

— Горячий кавказский парень, — сказал Новиков. — Игрок «Крыльев» спровоцировал Заурбека, ругнулся в адрес родителей. Плиев не выдержал, за что будет оштрафован. (Константин Алексеев)

Динамо — Крылья Советов

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