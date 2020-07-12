«Горячий кавказский парень. Игрок «Крыльев» ругнулся в адрес его родителей». Новиков об удалении Плиева
12 июля 2020, 21:26
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) на пресс-конференции прокомментировал удаление Заурбека Плиева.
— Горячий кавказский парень, — сказал Новиков. — Игрок «Крыльев» спровоцировал Заурбека, ругнулся в адрес родителей. Плиев не выдержал, за что будет оштрафован. (Константин Алексеев)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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