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Сегодня, 10:39

Горшков считает, что «Зенит» по-прежнему находится в статусе лидера российского футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков считает, что сине-бело-голубые в случае победы над грозненским «Ахматом» в 13-м туре РПЛ окажут давление на лидирующий «Краснодар».

«Считаю, что возможность приблизиться к конкуренту в борьбе за золотые медали является дополнительной мотивацией для игроков «Зенита». Тем более что команда по-прежнему находится в статусе лидера российского футбола. При этом победа над «Ахматом» может создать определенное давление на «Краснодар», — приводит слова Горшкова RT.

На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», в активе которого 28 очков. «Зенит» с 23 очками идет вторым. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (21).

28 октября «Зенит» встретится с «Ахматом». Начало — в 19:00 мск.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1223216-gorshkov-zenit-lider-futbol
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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