Горшков считает, что «Зенит» по-прежнему находится в статусе лидера российского футбола

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков считает, что сине-бело-голубые в случае победы над грозненским «Ахматом» в 13-м туре РПЛ окажут давление на лидирующий «Краснодар».

«Считаю, что возможность приблизиться к конкуренту в борьбе за золотые медали является дополнительной мотивацией для игроков «Зенита». Тем более что команда по-прежнему находится в статусе лидера российского футбола. При этом победа над «Ахматом» может создать определенное давление на «Краснодар», — приводит слова Горшкова RT.

На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», в активе которого 28 очков. «Зенит» с 23 очками идет вторым. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (21).

28 октября «Зенит» встретится с «Ахматом». Начало — в 19:00 мск.