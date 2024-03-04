Горшков оценил конкуренцию Сергеева и Кассьерры в «Зените»

Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о конкуренции на позиции нападающего в составе питерского клуба между Иваном Сергеевым и Матео Кассьеррой.

«Сергеев может конкурировать с Кассьерой. Хорошо, когда в команде есть два форварда, между которыми есть конкуренция и которые могут подменять друг друга. Сергеев — забивной форвард. Кассьерра в этом сезоне хорош в различных аспектах игры, но Иван может в нужный момент усилить своими качествами игру со скамейки. Такой игрок, как Сергеев, необходим команде, он умеет оказаться в нужное время в нужном месте», — цитирует Горшкова Legalbet.

В этом сезоне РПЛ Сергеев провел за «Зенит» 16 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Кассьерра принял участие в 17 играх чемпионата России, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу.