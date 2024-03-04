Агент Роналдо заявил, что игрок не сможет получить российское гражданство

Агент Хулио Сезар Гранха, клиентом которого является новичок «Ростова» Роналдо, раскрыл причину, по которой полузащитник не получит гражданство РФ.

23-летний бразилец пополнил состав российского клуба в январе 2024 года, перейдя из софийского «Левски». Сумма трансфера составила два миллиона евро.

«Сможет ли Роналдо в будущем получить российский паспорт? Это будет невозможно, поскольку у него уже есть болгарское гражданство. Болельщики «Ростова» впечатлили Роналдо? Я думаю, да», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Дебют Роналдо за «Ростов» состоялся 1 марта в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). В прошедшей встрече игрок провел на поле 88 минут и записал на свой счет голевую передачу.