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4 марта, 12:02

Агент Роналдо заявил, что игрок не сможет получить российское гражданство

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Агент Хулио Сезар Гранха, клиентом которого является новичок «Ростова» Роналдо, раскрыл причину, по которой полузащитник не получит гражданство РФ.

23-летний бразилец пополнил состав российского клуба в январе 2024 года, перейдя из софийского «Левски». Сумма трансфера составила два миллиона евро.

«Сможет ли Роналдо в будущем получить российский паспорт? Это будет невозможно, поскольку у него уже есть болгарское гражданство. Болельщики «Ростова» впечатлили Роналдо? Я думаю, да», приводит слова агента «РБ Спорт».

Дебют Роналдо за «Ростов» состоялся 1 марта в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). В прошедшей встрече игрок провел на поле 88 минут и записал на свой счет голевую передачу.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
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Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
 - : -
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 - : -
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 - : -
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