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4 марта, 11:43

Суд на Промесом в Дубае может пройти в закрытом режиме

Сергей Разин
корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Суд над нападающим «Спартака» Квинси Промесом может пройти в Дубае в закрытом режиме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.

«При определении наказания прокуратурой Дубая для таких случаев во время судебного разбирательства разрешается присутствовать только ответчику и истцу, больше никому — ни друзьям, ни прессе, ни кому-либо еще», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что 32-летнего голландца поместили под домашний арест в ОАЭ.

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29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. По информации журналиста Ивана Карпова, футболист был задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему. До этого игрок также у себя на родине был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020 года.

В текущем сезоне Промес забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 21 матче за «Спартак» во всех турнирах.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240304/promes-1930963149.html
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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