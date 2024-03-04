Суд на Промесом в Дубае может пройти в закрытом режиме

Суд над нападающим «Спартака» Квинси Промесом может пройти в Дубае в закрытом режиме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.

«При определении наказания прокуратурой Дубая для таких случаев во время судебного разбирательства разрешается присутствовать только ответчику и истцу, больше никому — ни друзьям, ни прессе, ни кому-либо еще», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что 32-летнего голландца поместили под домашний арест в ОАЭ.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. По информации журналиста Ивана Карпова, футболист был задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему. До этого игрок также у себя на родине был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020 года.

В текущем сезоне Промес забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 21 матче за «Спартак» во всех турнирах.