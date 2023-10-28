Горшков не исключил отставки Ромащенко из «Ахмата» в случае поражения от «Зенита»

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о возможной отставке главного тренера грозненского «Ахмата» Мирослава Ромащенко в случае поражения от сине-бело-голубых в матче 13-го тура РПЛ.

«Непросто говорить о том, какое решение примет руководство «Ахмата». Не думаю, что стоит ожидать отставки. Все же «Зенит» — это команда крайне высокого уровня и грозненцы будут играть на выезде, что также необходимо учесть. Ромащенко проделал хорошую работу в Грозном после своего назначения и его позиция главного тренера не должна быть поставлена под сомнение. Но гарантировать на 100% ничего нельзя», — приводит слова Горшкова RT.

На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», в активе которого 28 очков. «Зенит» с 23 очками идет вторым. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (21).

28 октября «Зенит» встретится с «Ахматом». Начало — в 19:00 мск.