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Сегодня, 13:00

«Факел» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ

Матч 13-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак» начнется 28 октября в 14:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Спартак» — «Факел».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» на выезде сыграет против «Факела» в матче 13-го тура чемпионата России 28 октября, в субботу. Встреча пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало — в 14.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Спартак

Следить за ключевыми событиями противостояния «Факел» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 13.55 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» в прошлом туре одержал уверенную победу над «Пари НН» (2:0) и вернулся в топ-4 чемпионата. Красно-белые занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе 20 очков. Воронежская команда располагается на 13-й строчке с 12 баллами.

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Спартака» со счетом 3:2.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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