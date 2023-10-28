Перед матчем «Факел» — «Спартак» возникли проблемы с полем: сотрудники убирают воду лопатами

В субботу, 28 октября, в Воронеже состоится матч 13-го тура РПЛ, в котором «Факел» примет «Спартак». Начало игры в 14.00 по московскому времени.

За час до начала встречи возникли проблемы с полем. Из-за ливня образовалось много воды, которую сотрудники стадиона убирают лопатами.

Сотрудники стадиона убирают воду с поля в Воронеже. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стартовые составы команд можно посмотреть по этой ссылке. «Спартак» сегодня сыграет в сыграет в третьем комплекте, выполненом в красно-черных цветах.