Перед матчем «Факел» — «Спартак» возникли проблемы с полем: сотрудники убирают воду лопатами
В субботу, 28 октября, в Воронеже состоится матч 13-го тура РПЛ, в котором «Факел» примет «Спартак». Начало игры в 14.00 по московскому времени.
За час до начала встречи возникли проблемы с полем. Из-за ливня образовалось много воды, которую сотрудники стадиона убирают лопатами.
Сотрудники стадиона убирают воду с поля в Воронеже.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Стартовые составы команд можно посмотреть по этой ссылке. «Спартак» сегодня сыграет в сыграет в третьем комплекте, выполненом в красно-черных цветах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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