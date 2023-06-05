Гордеев считает, что у «Спартака» нет большой зависимости от Соболева

Российский тренер Андрей Гордеев высказался об игре форварда «Спартака» Александра Соболева в РПЛ сезона-2022/23.

«Спартак» это «Спартак». Не может такой большой клуб зависеть от одного игрока. Это было бы неправильно. Даже мадридский «Реал» от нападающего Карима Бензема так сильно не зависит. Да, Александр Соболев оказывает влияние на игру в атаке: он техничный, хорошо работает корпусом, принимая мяч спиной к воротам, может создать угрозу. Влияние есть, но не ключевое. У «Спартака» нет большой зависимости от Соболева», — цитирует Гордеева Legalbet.

В минувшем сезоне 26-летний Соболев провел 26 матчей за «Спартак» в РПЛ, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. В концовке чемпионата нападающий получил четырехматчевую дисквалификацию за грубый жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура чемпионата России (2:1).