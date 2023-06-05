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Сегодня, 15:29

Гордеев считает, что у «Спартака» нет большой зависимости от Соболева

Алина Савинова
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Российский тренер Андрей Гордеев высказался об игре форварда «Спартака» Александра Соболева в РПЛ сезона-2022/23.

«Спартак» это «Спартак». Не может такой большой клуб зависеть от одного игрока. Это было бы неправильно. Даже мадридский «Реал» от нападающего Карима Бензема так сильно не зависит. Да, Александр Соболев оказывает влияние на игру в атаке: он техничный, хорошо работает корпусом, принимая мяч спиной к воротам, может создать угрозу. Влияние есть, но не ключевое. У «Спартака» нет большой зависимости от Соболева», — цитирует Гордеева Legalbet.

В минувшем сезоне 26-летний Соболев провел 26 матчей за «Спартак» в РПЛ, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. В концовке чемпионата нападающий получил четырехматчевую дисквалификацию за грубый жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура чемпионата России (2:1).

Источник: https://legalbet.ru/news/gordeev-u-spartaka-net-bolshoj-zavisimosti-ot-soboleva/
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Гордеев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Локомотив

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Спартак

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