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Сегодня, 15:33

Колосков считает Семака и Федотова лучшими тренерами в РПЛ на данный момент

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос, кого считает лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Понятие «лучший тренер» весьма растяжимое, думаю. Есть три критерия, на мой взгляд: тренер, который сделал команду чемпионом, тренер, с которым клуб добился прогресса за год, и третье — когда тренер подготовил молодых ребят, вывел их на новый уровень. Вот эти три критерия, по которым можно оценивать того или иного специалиста. Думаю, что в этом сезоне лучшие тренеры — Сергей Семак и Владимир Федотов. Семак держит «Зенит» на высоком уровне, а Федотов здорово преобразил ЦСКА, особенно во второй части сезона. Главное, что у обоих есть результат. Федотов может выиграть трофей в этом сезоне, это нужно учитывать», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Лучшим тренером сезона по итогам завершившегося сезона РПЛ был признан Владимир Федотов, возглавляющий ЦСКА. Армейцы под руководством 56-летнего специалиста завоевали серебряные медали чемпионата.

«Зенит», который возглавляет Сергей Семак, в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-semak-i-fedotov-luchshie-trenery-v-rpl-na-danny-j-moment/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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