Футболист ЦСКА Кучаев и фигуристка Радионова сыграли свадьбу

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев и фигуристка Елена Родионова сыграли свадьбу, сообщает пресс-служба армейцев.

«Костя Кучаев и Лена Радионова теперь муж и жена! Поздравляем с бракосочетанием и желаем счастья молодоженам!» — написано в сообщении клуба.

24-летняя Радионова — бронзовый призер чемпионата мира, двукратный серебряный призер чемпионата Европы, чемпионка России и первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок.

25-летний Кучаев выступает за ЦСКА с 2017 года.