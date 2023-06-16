Гордеев: «И Роберто Карлос, и Это'О на свою популярность реагировали максимально адекватно»

Бывший тренер «Анжи» Андрей Гордеев рассказал о человеческих качествах бывших звезд махачкалинского клуба Роберто Карлоса и Самюэля Это'О.

«И Роберто, и Это'О на свою популярность реагировали максимально адекватно. На любую просьбу болельщиков сфотографироваться или дать автограф сразу соглашались. Это их отличает от наших футболистов. С одной стороны — звезды. С другой — добрые люди, с которыми интересно работать», — цитирует Sport24 Гордеева.

Роберто Карлос с 2011 по 2012 год сыграл 28 матчей за «Анжи», забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Это'О с 2011 по 2013 год за махачкалинцев сыграл 73 матча, забил 36 голов и сделал 16 голевых передач.