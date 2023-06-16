«Оренбург» подпишет с Ярошиком контракт на два года

«Оренбург» подпишет с будущим главным тренером команды Иржи Ярошиком контракт на два года, сообщает «РБ Спорт». Он заменит Марцела Личку.

В расположение клуба Ярошик прилетит сразу на сборы в Турцию примерно 26 июня. Велика вероятность, что в его штаб войдет экс-защитник «Спартака» Мартин Йиранек.

В прошлом сезоне «Оренбург» занял 7-е место в чемпионате России, набрав 46 очков.