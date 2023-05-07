Гонгадзе: «Цель «Факела» — остаться в РПЛ»

Форвард «Факела» Георгий Гонгадзе рассказал о целях команды.

«Наша цель — остаться в РПЛ. Нужна ли такая команда? Вы как думаете? Посмотрите. У нас каждый домашний матч такой ажиотаж. Болельщики и ребята стараются. У нас практически все ребята из ФНЛ, без опыта РПЛ. Мне кажется, мы себя проявили, показываем достаточно неплохой футбол», — приводит слова Гонгадзе «РБ Спорт».

«Факел» с 24 очками занимает 13-е место в турнирной таблице и расположился в зоне переходных матчей.