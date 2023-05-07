Камоцци о матче с «Зенитом»: «Спартак» может победить любую команду в России»

Бывший помощник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Зенита».

«Сможет ли «Спартак» победить «Зенит»? Думаю, «Спартак» может победить любую команду в России. В противном случае «Спартаку» придется задуматься, почему каждый год он отстает от «Зенита». Не хочется, чтобы говорили о судействе. Лучше думать, что может сделать «Спартак», чтобы быть лучше «Зенита», – приводит слова Камоцци «Чемпионат».

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало встречи – в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.